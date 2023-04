"Siamo noi". I riti satanici e l'ombra delle Bestie su due morti misteriose

C'è l'ombra del satanismo che incombe su due morti misteriose avvenute a distanza di pochi mesi l'una dell'altra, 26 anni fa. Sono quelle di Fabio Rapalli, 31enne dell'Oltrepò Pavese trovato impiccato in un dirupo nel passo della Cisa, a Montelungo di Pontepremoli, e del camionista Roberto Bossi, morto nello stesso luogo dopo aver ingerito soda caustica. Ad ipotizzare una correlazione con la setta delle Bestie, una delle più macabre vicende della cronaca nera italiana, è l'ex sottufficile dei carabinieri della Compagnia di Stradella Claudio Ghini che indagò sulla vicenda di Rapalli anche come consulente privato della famiglia. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, il detective ha inviato una relazione di 30 pagine alla Procura di Massa Carrara con un'indicazione ben precisa: " Fare attenzione al processo alla setta della Bestie " in corso davanti alla Corte d'Assise di Novara.

L'ombra delle bestie

L'intuizione di Ghini si fonda su una serie di elementi e circostanze che, a distanza di 26 anni dalla morte del 31enne di Montù Beccaria, gettano ombre a dir poco inquientati sulla vicenda. Nel documento inviato agli inquirenti di Massa Carrara, competenti per il territorio di Pontepremoli, dove fu ritrovato il cadavere di Rapalli, si fa riferimento a una scritta incisa sulla lapide del giovane - " Siamo noi " - con anche la traccia di una forca a tre punte impressa nel marmo con una sostanza traslucida. Non solo: " La setta aveva a disposizione un immobile anche a Costa Montefedele, la frazione di Montù Beccaria dove Fabio viveva con la famiglia. - spiega il detective - Fabio è sepolto nel piccolo cimitero di Costa Montefedele e non in quello del capoluogo, una circostanza di cui poteva essere a conoscenza solo qualcuno che abitava nella zona o che la frequentava ". Ghini precisa che non intende " formulare accuse ma solo proporre un'ipotesi investigativa " dal momento che l'attività delle bestie si è protratta per circa un ventennio, dal 1990 e al 2010.

Le morti misteriose di Fabio Rapalli e Roberto Bossi