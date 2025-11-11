Spacca la vetrina con l'aspirapolvere e minaccia i passanti. La follia dello straniero

Ha imbracciato un aspirapolvere, utilizzandolo a mo' di randello per sfondare la vetrina di un esercizio commerciale. E dopo averla mandata in frantumi, ha a quanto pare minacciato i passanti che provavano a farlo desistere. Protagonista di quanto accaduto nelle scorse ore in Toscana, a Firenze, è a quanto sembra un giovane straniero di origini africane. Un episodio verificatosi in pieno giorno, davanti a tutti, con persone che osservano la scena e che riprendono tutto con il cellulare tra incredulità, rabbia e paura. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio in questione si è verificato in via Circondaria, nel capoluogo toscano: lo straniero ha usato un aspirapolvere per colpire la vetrata della porta d'ingresso di una concessionaria di motoveicoli. Una scena dai tratti surreali, che non è ovviamente passata inosservata agli occhi dei presenti (i quali hanno poi provveduto ad avvertire le forze dell'ordine).

Qualcuno di loro ha anche provato a farlo desistere, prima a parole e poi lanciando una transenna verso di lui. Ma l’uomo, incurante di quel che gli avveniva intorno, ha continuato nel suo intento. Una volta aperto il varco ha anche tentato di condurre una moto all’esterno, ma quando si è accorto che l’apertura creata nella porta a vetri era troppo piccola ha provato a sfondare anche l’altra vetrina. Il giovane straniero ha poi minacciato i passanti con un coltello, prima di essere raggiunto e fermato dai carabinieri nel frattempo arrivati sul posto. A documentare il tutto, un video girato da un passato che in poco tempo è divenuto virale, e che è stato ripreso anche dal quotidiano La Nazione e dalla pagina social Florence Fails. Per episodio che promette di far discutere e di ravvivare il dibattito politico sulla sicurezza: sulla questione è intervenuto intanto Alessandro Draghi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Firenze, il quale ha puntato il dito contro l'insicurezza che caratterizzerebbe il quartiere.