Sparatoria in strada, un uomo gambizzato a Milano: è caccia all'aggressore

Un uomo di 39 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dopo essere rimasto ferito ad entrambe le gambe a causa di un'aggressione culminata con quattro colpi di pistola. Questo è quanto avvenuto nel tardo pomeriggio odierno a Milano, con viale Marche che è a quanto pare stato teatro di una vera e propria sparatoria. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli investigatori a seguito dell'accaduto, l'episodio in questione si sarebbe concretizzato intorno alle 18 nella periferia nord della città, nei pressi del piazzale Maciachini.

La vittima sarebbe un trentanovenne con diversi precedenti di polizia alle spalle, già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo stava a quanto pare per entrare nella propria vettura che aveva lasciato posteggiata nei pressi del marciapiede, quando sarebbe stato raggiunto da un uomo a piedi dal volto travisato.

Quest'ultimo lo avrebbe seguito senza farsi notare più di tanto, almeno inizialmente. E ad un certo punto avrebbe estratto la pistola che aveva con sè e premuto il grilletto per quattro volte, mirando alle gambe del trentanovenne e centrandolo. Una volta portato poi a termine l'agguato, l'aggressore si sarebbe dunque dato rapidamente alla fuga passando anche da via Bassi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L'aggredito sarebbe suo malgrado rimasto a terra dopo esser stato colpito da due dei quattro proiettili esplosi, in una pozza di sangue. Ad allertare il 118 è stato un automobilista che si trovava a poca distanza dai due e che avrebbe a quanto sembra assistito alla scena: avrebbe prestato i primi soccorsi al trentanovenne e si sarebbe posizionato dietro di lui per evitare che venisse travolto dal traffico veicolare.

Successivamente sono intervenute anche un’ambulanza e un’automedica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del Niguarda: nonostante le ferite, l'uomo non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono poi giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile Duomo e gli agenti della polizia locale, per i rilievi del caso. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi, e i militari dell'Arma stanno a quanto sembra effettuando una serie di accertamenti per arrivare a tracciare un quadro più dettagliato. Iniziando dalla ricerca di eventuali indizi volti a risalire al movente e all'identità dell'attentatore: un supporto, sotto questo aspetto specifico, potrebbe arrivare potenzialmente anche dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona.

Si tratta ad ogni modo di una situazione in divenire: a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.