Strage di Crans-Montana, oggi l'addio alle vittime italiane. A scuola un minuto di silenzio

L'Italia si ferma per ricordare le vittime della strage di Crans-Montana. Un ultimo saluto ai giovanissimi morti nell'incendio del locale "Le Constellation" si terrà oggi nelle città di Milano, Bologna, Roma e Lugano. A Milano a Santa Maria delle Grazie alle 14.45 si celebrerà il funerale di Chiara Costanzo, mentre nella Basilica di Sant'Ambrogio quelli di Achille Barosi. Bologna si stringe nel dolore per l'ultimo addio a Giovanni Tamburi, così come Roma per Riccardo Minghetti. Per Sofia Prosperi la cerimonia funebre sarà a Lugano. Per Emanuele Galeppini la famiglia ha chiesto di non divulgare giorno e ora del funerale. Un abbraccio collettivo simbolico arriverà da tutte le scuole del Paese che osserveranno un minuto di silenzio in segno di raccoglimento.

Ci si aggrappa alla speranza per gli undici pazienti ricoverati a Milano, tutti in condizioni ancora critiche e in prognosi riservata. Ieri la premier Giorgia Meloni ha fatto visita all'Ospedale Niguarda. Come ha spiegato il Dg dell'Ospedale Niguarda Alberto Zoli, "sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche, ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione speriamo positiva". Sul loro decorso "si naviga a vista" e "ogni giorno è un giorno guadagnato", come ha sottolineato Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione. Gli interventi sono andati avanti tutto il giorno ieri e anche in serata. Ci sarebbero ancora difficoltà nel trasferimento di due pazienti italiani da Crans-Montana, di cui uno arriverà sicuramente al Niguarda quando le condizioni lo permetteranno. "Con i colleghi svizzeri c'è stata moltissima collaborazione" ha raccontato Valeria Terzi, medico dirigente di Anestesia e Rianimazione 1 e parte dello scout team che è andato negli ospedali svizzeri per valutare le condizioni dei feriti. Lì "abbiamo visto tanta fiducia, sia dei sanitari svizzeri nei nostri confronti, sia quella delle famiglie in un sistema che si metteva a loro disposizione. Abbiamo visto sicuramente dolore - ha concluso - ma mai disperazione".

Ed è la sete di giustizia a muovere l'inchiesta sull'incendio che si poteva evitare, dai mancati controlli (l'ultimo nel locale nel 2020) alle uscite di sicurezza sbarrate.

Ieri alle camere ardenti, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha chiesto che ora sia fatta giustizia: "Se i locali che ospitano persone che fanno festa non sono adeguatamente sicuri è una grave responsabilità per chi li gestisce". Ha aggiunto che "la giustizia non restituisce la salute ai feriti né i morti alle loro famiglie, ma resta una richiesta del tutto legittima e doverosa".