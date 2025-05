"Su De Maria decisione del giudice, va fatta luce". Caso al vaglio del ministro Nordio

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli ambienti investigativi di Milano sono impegnati da tre giorni nel caso di Emanuele De Maria, morto suicida lanciandosi dalle terrazze del Duomo. Era agli arresti nel carcere di Bollate a Milano per aver ucciso una donna in un hotel dismesso nel 2016: era stato arrestato nel 20 18 dopo una fuga all'estero e per buona condotta gli era stato concesso di lavorare all'esterno del carcere in un albergo di Milano. Mentre carabinieri e procura sono al lavoro per risolvere il caso, sono tante le domande a cui è difficile dare una risposta a fronte delle tragedie procurate da un uomo che aveva già ucciso in passato. In poche ore ha accoltellato un uomo di 51 anni ed è sospettato di aver ucciso una donna, Chamila Wijesuriya, prima di suicidarsi. Lavoravano tutti nello stesso albergo.

" Non spetta al Dap concedere il permesso di lavorare all'esterno del carcere e dunque sulla vicenda De Maria l'amministrazione penitenziaria non c'entra nulla e non può avere responsabilità. È la magistratura, con il giudice che ha deciso per la sua scarcerazione, ad aver fatto una scelta ", ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. " Credo bisogni chiedere dunque a quest'ultima. È evidente che si debba fare luce su cosa è successo, ma è prematuro dire qualunque cosa adesso. Non so se la decisione della scarcerazione sia corretta o meno, vedremo. Ma di sicuro non l'ha presa il Dap ", è la chiusura netta del sottosegretario che spegne le polemiche stanno iniziando ad accendersi sul caso.

" Cercheremo capire come sia potuto accadere che venisse giudicato, evidentemente, non pericoloso socialmente ", ha detto ancora il sottosegretario all'Adnkronos. Intanto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è già arrivato il fascicolo sul caso ed è a lavoro per approfondire quanto accaduto. Per il legale di De Maria, l'avvocato Daniele Umberto Tropea, " è un fatto completamente inimmaginabile, non aveva mai dato alcun segno di squilibrio e si trovava in regime di lavoro all'esterno sia per il comportamento modello tenuto in carcere quanto per il percorso di consapevolezza mostrato sul reato commesso ".

È difficile da spiegare ai cittadini di come, dopo un omicidio, la condanna sia di 14 anni e dopo non molti anni il condannato possa uscire. Sono le leggi però, per cui non saprei neanche che commento fare. Certamente è una faccenda molto cruenta

Intanto anche il sindaco di Milano,, si è unito al coro di chi chiede risposte: "".