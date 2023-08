Milano, tenta di entrare nella sede di Sky: bloccato dalle guardie, straniero muore

Tragedia nella notte nel quartier generale di Sky, alle porte di Milano, dove un uomo straniero, probabilmente dell'est Europa, che tentava di far irruzione all'interno della palazzina del broadcaster televisivo è morto dopo essere stato immobilizzato dalla sicurezza in attesa dell'arrivo della polizia. Le indagini sono condotte dalla polizia, che vuole ricostruire cosa sia accaduto e se vi siano, nel caso, responsabilità.

Il tutto è accaduto attorno all'una di notte. Sky Italia ha la sede a Rogoredo, quartiere dell'estrema periferia meridionale di Milano. Il servizio di vigilanza si accorge di un uomo che, in forte stato di alterazione, tenta di introdursi all'interno degli uffici dell'emittente. A quel punto intervengono e bloccano l'uomo a terra, effettuando un arresto in flagranza di reato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ma nel frattempo, l'uomo pare sia stato colto da un malore e quando la sicurezza se ne rende conto dà il via a tutte le operazioni di primo soccorso necessarie per tentare una rianimazione. Purtroppo tutte le manovre sono state inutili: all'arrivo del 118 l'uomo era in arresto cardiaco ma la corsa verso l'ospedale San Raffaele non è servita per salvargli la vita. Una volta giunto presso il presidio sanitario i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ora, come da prassi, gli investigatori hanno aperto fascicolo per cristallizzare la dinamica di quanto è accaduto. In tal senso saranno fondamentali i video del circuito di sicurezza di Sky, che sembra abbiano ripreso tutte le fasi, dal tentativo di intromissione fino all'arresto e al successivo fermo. L'uomo, che non è stato ancora identificato dalle forze dell'ordine, pare fosse in uno stato di forte alterazione, probabilmente a causa dell'alcool. Sarà fondamentale capire se questo può aver influito sul suo decesso. Sono state le guardie di sicurezza a riferire dell'origine straniera dell'uomo, che durante i momenti concitati parlava una lingua non italiana. Dalle immagini finora visionate, come sottolinea il Corriere della sera, nelle fasi precedenti alla colluttazione e all'arresto a terra il comportamento della sicurezza non ha mostrato particolari elementi di violenza. Il passo successivo sarà l'esclusione di eventuali pressioni a terra che gli avrebbero impedito di respirare.