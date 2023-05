Albanese tenta di uccidere la moglie ma ammazza la figlia che le faceva da scudo

Ha tentato di uccidere la moglie, la figlia di 16 anni ha fatto da scudo alla madre ed è stata accoltellata. Prima del delitto familiare, il presunto assassino, Taulant Malaj, un 45enne albanese, ha ammazzato anche un altro uomo. I carabinieri lo hanno intercettato a Torremaggiore, dove si è consumato il duplice omicidio, mentre vagava in cerca dell'altro figlio. La donna sopravvissuta alla violenta aggressione, Tefta Malaj, 39 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Foggia: le sue condizioni sono gravi. Per le altre due vittime, Gessica Malaj e Massimo De Santis, quest'ultimo un commerciante italiano di 51 anni, non c'è stato nulla da fare.

Il duplice omicidio

La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio in un appartamento di via Togliatti, a Torremaggiore (Foggia). Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, Taulant Malaj, che lavora come panettiere, ha aggredito dapprima il 51enne italiano sulle scale della palazzina, poi si è entrato in casa con l'intenzione di uccidere la moglie. La figlia 16enne ha fatto da scudo alla madre finendo per essere accoltellata dal padre. Tefta Malaj, scampata miracolosamente alla furia cieca del marito, è riuscita ad allertare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118.

Il movente

Subito dopo il duplice omicidio, il 45enne albanese è scappato. I militari dell'Arma lo fermato e bloccato mentre dava la caccia all'altro figlio. Ora si trova in carcere. Quanto al movente, riferisce il Corriere.it, la pista maggiormente accreditata sembrerebbe quella della gelosia. Al momento, però, non sono noti ulteriori dettagli. L'arma del delitto è stata recuperata: si tratta di un coltello da cucina.

Le reazioni