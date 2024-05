Il "tentato suicidio" e la ferita al petto. Cosa non torna nella versione del marito di Siu

C'è qualcosa che non convince gli investagatori nella versione fornita da Jonathan Maldonato circa le modalità con cui la moglie, l'influncer Siu, si sarebbe procurata un profonda ferita al petto. La procura di Biella ha aperto un fascicolo per tentato omicidio pluriaggravato a carico del 37enne che, da ieri sera, si trova ristretto nel penitenziario Biellese. In una nota, il procuratore capo Teresa Angela Camelio, ha spiegato che il fermo è motivato dalla "gravità indiziaria acquisita" e dalla " concretizzazione di un pericolo di fuga " dell'indagato. Lui, però, si professa innocente: " Non le ho fatto del male ".

La prima versione: "Siu è caduta"

Quando gli operatori del 118 sono arrivati a casa della coppia, giovedì scorso, Maldonato ha spiegato loro che la moglie aveva sbattuto contro lo spigolo aguzzo di una cassettiera procurandosi un taglio all'altezza del petto. Siu, che in quel momento era ancora vigile, ha ripetuto ai soccorritori la versione del marito: " Sono caduta ". Poi le sue condizioni di salute si sono aggravate, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale di Novara per una emorragia potenzialmente mortale originata dalla lacerazione dell'orta mammaria. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine e la successiva 'iscrizione del 37enne nel registro degli indagati.

"Mia moglie ha tentato il suicidio"

Sentito in interrogatorio dal Pm titolare dell'indagine e dal Dirigente della Squadra mobile nella notte di sabato 18 maggio, Maldonato ha raccontato che la moglie aveva tentato del suicidio, ritrattando le prime dichiarazioni. Durante un sopralluogo nell'appartamento della coppia, ora sotto sequestro, il 37enne ha indicato l'arma con la quale Siu si sarebbe colpita al torace. Una versione che non ha convinto i magistrati " anche in relazione alla tipologia di arma indicata da Maldonato ", si legge nella nota della procura.

Lei lo aveva denunciato

A marzo del 2023, Siu aveva denunciato il marito per maltrattamenti ai carabinieri. Poi, qualche giorno dopo, la denuncia era stata ritirata. Cionostante i rapporti tra moglie e marito avrebbero continuato incrinarsi, degenerando in liti violente. " Avevano un rapporto problematico ", ha spiegato il procuratore di Biella senza entrare nel merito della questione.

Stando a quanto avrebbero riferito alcuni amici dell'influencer, lei voleva divorziare ma lui glielo avrebbe impedito facendo leva sulle figlie piccole.