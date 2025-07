Terracina, crolla il tetto di un ristorante: morta la sommelier del locale, una decina i feriti

Tragedia al ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, A Terracina, in provincia di Latina. Il tetto del ristornate è crollato nella serata di lunedì per cause ancora da chiarire, schiacciando Mara Severin, 31 anni, che è morta dopo essere stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della località balneare. La donna era una sommelier e guidava il servizio insieme a un altro collega. La donna era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'intera area è stata chiusa al traffico.

La Procura ha disposto il sequestro del locale.Alcuni testimoni parlano di due cedimenti distinti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento. In giornata a Terracina non ha piovuto, ma sull'intera provincia di Latina c'era l'allerta gialla.