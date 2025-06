Torino: esplosione in appartamento, 5 feriti, si cerca un disperso

Esplosione ieri notte a Torino. A partire dalle 3 i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Nizza 389 a Torino in seguito ad uno scoppio di un appartamento e conseguente incendio che ha coinvolto anche appartamenti vicini. Sono cinque le persone rimaste ferite nello scoppio, sono tre adulti e due ragazzi, uno dei quali con importanti ustioni. La persona dispersa che si cercava all'inizio è risultata non presente in casa al momento dell'esplosione. Dai primi accertamenti, l'incendio si è sviluppato a seguito di una esplosione nella mansarda all'ultimo piano.

I cinque feriti sono stati trasportati all'ospedale Cto. Sul posto sono presenti 8 squadre dei vigili del fuoco. Il tetto è crollato e alcuni calcinacci caduti hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in strada.

Articolo in aggiornamento