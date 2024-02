"Nel cantiere operai irregolari". La conferma del procuratore di Firenze

Alcuni degli operai che lavoravano nel cantiere teatro della tragedia di Firenze erano a quanto sembra irregolari sul territorio italiano. Lo ha confermato il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, nel corso di un incontro tenutosi stamani in procura. " In quel cantiere ci siamo trovati davanti a molte criticità" ha affermato, sulla base di quanto riportato dai media locali. La procura di Firenze (che ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo e crollo colposo, per ora senza indagati) sta continuando ad indagare per ricostruire nei dettagli l'incidente avvenuto nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo supermercato di via Mariti che è costato la vita a quattro manovali (con un quinto disperso). Le otto le persone coinvolte, fra feriti e deceduti, lavoravano a quanto pare per tre aziende diverse.

Spezia ha parlato anche di “difficoltà nell’identificazione delle vittime” : il capo della procura fiorentina spiega che sono “molto complesse le procedure di identificazione, per cui saranno necessari gli esami delle impronte digitali e gli esami genetici per abbinare i nomi ai corpi” . In sostanza, date le condizioni dei resti recuperati, non ci sarebbero ancora certezze sull’identità dell’ultimo lavoratore rimasto sotto le macerie e che i soccorritori stanno ancora cercando. Già nelle scorse ore la stampa toscana ipotizzava come, alla luce dei primi riscontri, potessero esservi alcune irregolarità circa i permessi di soggiorno di almeno un paio dei lavoratori stranieri deceduti. Un'ipotesi che, secondo il Corriere Fiorentino, sarebbe stata in sostanza confermata anche dallo stesso Spezia. "Detto questo, diverso è il discorso per quanto riguarda le posizioni contrattuali e quant'altro oggetto di successivi accertamenti" , ha precisato il procuratore.