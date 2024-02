Crollo cantiere a Firenze, chi sono le quattro vittime accertate

Luigi Coclite, cinquantanovenne residente a Collesalvetti. Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino. Mohamed El Farhane, 24 anni, originario del Marocco. E Taoufik Haidar, quarantatreenne marocchino. Sono le quattro vittime accertate della tragedia di Firenze, mentre i soccorritori continuano a scavare. Il primo ad esser stato identificato, fra gli operai edili deceduti, è stato Coclite: nato nel 1964 a Teramo, residente nel Livornese. Secondo quel che riporta poi il Corriere Fiorentino sulla base delle prime indagini della procura, due dei lavoratori scomparsi non sarebbero stati in regola con il permesso di soggiorno. Risultano invece ricoverati a Careggi altri tre manovali di origine rumena: oltre al cinquantunenne Cristinel Spataru, che già nelle scorse ore aveva ricordato con la stampa l'orrore vissuto insieme ai colleghi in cantiere a seguito del crollo della trave, ci sono altri due cittadini di 38 e 41 anni. Sono in gravi condizioni, ma nessuno di loro è se non altro in pericolo di vita. Proprio il cedimento della trave sarà uno degli aspetti sui quali gli inquirenti cercheranno di fare luce.

Il cantiere è sotto sequestro e la procura di Firenze ha intanto aperto un fascicolo (per il momento senza indagati) per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Secondo quanto riporta poi il quotidiano La Nazione stamani, l'azienda committente e la ditta appaltatrice del crollo nel cantiere Esselunga nel capoluogo della Toscana sarebbero le stesse che operarono nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo a Genova, che fece registrare alcuni incidenti nel corso della sua costruzione. Il primo avvenne a quanto pare nella zona di San Benigno, il 10 febbraio 2023: tre operai rimasero feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio. Tornando a Firenze, le operazioni di scavo e salvataggio sono andate avanti per tutta la scorsa notte e starebbero ad ogni modo proseguendo: all'appello manca ancora una persona.