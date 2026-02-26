Tragedia in montagna, due giovani sci-alpinisti uccisi da una valanga

Dramma questa mattina in Valdidentro, nella Valtellina: due ragazzi di 27 e 28 anni sono infatti morti dopo essere rimasti coinvolti in una valanga. A perdere la vita sono stati Alberto De Maron, di 27 anni, e Marika Mascherona, di 28. Entrambi erano due scialpinisti esperti, amanti della natura e in particolare della montagna.

Stando a quanto ricostruito, l'allarme è stato lanciato intorno alle 10.00 di stamani, giovedì 26 febbraio. I due giovani si trovavano sul versante ovest del Monte Cornaccia per un'escursione quando è avvenuta la tragedia: il cornicione di neve sotto ai loro piedi si sarebbe improvvisamente staccato, trascinandoli con sé. La valanga li ha fatti precipitare dalle rocce e non sarebbe stato possibile fare nulla per aiutarli. A chiamare i soccorsi sarebbe stata una terza persona che si trovava con loro e che sarebbe rimasta illesa.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori del Soccorso Alpino. Alcuni elicotteri sono partiti da Sondrio e da Bergamo per sorvolare la zona. Alla fine i due corpi sono stati recuperati: purtroppo non è stato possibile salvare nessuno dei due ragazzi.

Marika Mascherona era originaria di Bormio, mentre Alberto De Maron di Grosotto. Tutti e due sono cresciuti in montagna e conoscevano bene i rischi.

Marika aveva fatto dello sci la sua vita, tanto da essere un membro della squadra di maestri di sci della Scuola Sertorelli. Sua sorella, invece, è un'atleta della Nazionale di scialpinismo. Alpinista esperto anche Alberto De Maron. Eppure questa mattina le loro conoscenze in merito non sono riuscite a salvarli.