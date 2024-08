Tragedia a Palermo: bambino di tre anni annega in piscina

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La tragedia avvenuta a Como

Una terribile notizia arriva dal borgo marinaro di Barcarello, nella periferia di Palermo, dove un bambino di soli tre anni è morto annegato nel pomeriggio di venerdì 2 luglio mentre si trovava nella piscina di una casa privata. Dalle prime notizie di chi è presente sul posto non ci sarebbe stato nulla da fare per i sanitari del 118 che sono intervenuti prontamente per rianimare il piccolo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'abitazione è una villetta su via del Tritone: dopo la tragedia è arrivata anche la polizia che sta cercando di ricostruire le cause che hanno portato al decesso del bambino.

In questi momenti concitati, la tragedia avvenuta a Palermo segue a distanza di poche ore un'altra terribile morte, quella di un bambino di soli 4 anni che la scorsa domenica era caduto accidentalmente in una piscina pubblica di Cermenate, nell'area di Como. Nonostante il trasferimento immediato in elisoccorso nell'ospedale di Bergamo, si è poi spento alcune ore dopo mentre si trovava in terapia intensiva.

Dalle ricostruzioni sembra che il bambino si sarebbe spostato dalla piscina per i più piccoli, sicura e dove si tocca, in quella per gli adulti dove non è più riuscito a riemergere: nonostante sia stato preso prontamente dalla sorveglianza presente sul posto, le sue condizioni sono apparse subito gravissime.