Camilla, uccisa sulle strisce mentre andava a messa. L'ambulanza dopo 40 minuti

È morta mentre attraversava le strisce per andare a messa, la mattina di domenica 25 agosto. Lo faceva sempre, Camilla Cecconi, la ragazza di 21 anni morta in via Prenestina Nuova, a Palestrina, in provincia di Roma. Perché era una catechista presso la parrocchia della Sacra Famiglia. L'altra ragazza, che era con lei, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma da una prima ricostruzione le due ragazze stavano attraversando la strada per andare in chiesa, a messa, quando sono state investite da una Renault Megane. La donna al volante, che è rimasta illesa, si è fermata a prestare i primi soccorsi ed è stata portata in ospedale in stato di choc.

Una delle due ragazze è stata elitrasportata all'ospedale San Camillo di Roma, in gravi condizioni ed è deceduta questa mattina. L'altra è stata invece trasportata all'ospedale di Palestrina, e la prognosi è riservata perché nell'impatto ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. La conducente dell'auto, 72enne non è rimasta ferita, e sono in corso gli accertamenti tossicologici anche se è partita in automatico la denuncia per omicidio stradale. Il veicolo nel frattempo è stato sequestrato. I genitori della vittima hanno dato il consenso per la donazione degli organi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Palestrina. La vittima è la 103esima dall'inizio del 2024 sulle strade di Roma e provincia.

Chi era Camilla