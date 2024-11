Tunisino accoltellato a Varese: ora è caccia all’uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Un 27enne di origine tunisina è stato accoltellato a Varese in strada poco dopo le 20 di oggi, venerdì 1 novembre e si trova al momento in gravi condizioni all'ospedale di Circolo. Risulta essere al momento in prognosi riservata dopo essere arrivato in codice rosso.

Il giovane è stato raggiunto da almeno due fendenti nella parte alta del torace nella centralissima piazza della Repubblica. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Nessuna traccia dell'aggressore ma si stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.