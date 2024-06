Ragusa, tunisino incendia casa: tre ustionati, morta la madre

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nucleo familiare in gravissime condizioni: tutti in prognosi riservata per le ustioni subite a causa di un incendio che ha riguardato la propria casa. Il fatto è accaduto ieri notte in piazza Unità, a Vittoria, nel Ragusano. Un giovane tunisino, con problemi psichiatrici ha dato fuoco all'abitazione di famiglia, con tutta la famiglia all'interno, i genitori e due sorelle.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze per soccorrere i feriti, tutti in gravissime condizioni. Una delle sorelle è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania al reparto grandi ustioni; la madre e un'altra sorella sono state trasferite d'urgenza al reparto di Rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per l'anziana donna però, non c'era più nulla da fare. Ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore, poi il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Aveva ustioni nel 90 per cento del corpo e le sue condizioni al momento del ricovero erano già disperate. L'altra figlia, vista la gravità della situazione, è stata trasferita da Vittoria a Catania, dove ricoverata c'è anche l'altra sorella. Il padre è stato trasferito all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sono tutti in gravi condizioni e in prognosi riservata. Le condizioni generali del nucleo familiare preoccupano perché per tutti si tratta di prognosi sulla vita. L’uomo era ospite a casa della madre quando ha dato alle fiamme l’abitazione cercando di uccidere così la donna e tutte le persone presenti in casa.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo solo all'alba dopo che gli agenti della Polizia di Stato hanno transennato la zona per effettuare i rilievi. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe appiccato il fuoco con una torcia improvvisata, ovvero un bastone con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti, travolgendo mobili e suppellettili. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno riscontrato danni anche a soffitti e controsoffitti. L'abitazione è in condizioni strutturali pericolanti. Una delle ipotesi è che il giovane abbia atteso che tutti dormissero per dare fuoco all'abitazione. Il tunisino dopo aver appiccato il fuoco si è dato alla fuga.

La polizia si è messa alledell'uomo ed è stato rintracciato e arrestato in mattinata. Secondo le prime informazioni nell'ultimo periodo ci sarebbero state forti tensioni familiari che avrebbero portato all'estremo gesto.