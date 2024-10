Uccide l'amante della moglie: arrestato 78enne nel Milanese

Ascolta ora 00:00 00:00

Testimone oculare dell’omicidio, un bambino di 10 anni. Che ha assistito mentre il patrigno uccideva l’amante della madre con un colpo di pistola all’addome. L’ennesimo omicidio scaturito da ragioni private è quello accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Garbagnate Milanese, in un appartamento al quinto e ultimo piano di uno stabile di via Varese. Dove un pensionato italiano di 78 anni, Walter Budri, ha ucciso con un colpo di Beretta calibro 72 Hakaj Dritan, un pregiudicato albanese di 45 anni, dopo aver scoperto che era nella camera da letto della compagna e convivente, una 51enne ex badante, anche lei di origini albanesi. Adesso il pensionato si trova in carcere a San Vittore con l’accusa di omicidio volontario. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Gruppo di Rho, guidati dal colonnello Elena Rocca.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dell’Arma, Budri si sarebbe svegliato sentendo del rumore. Era una lite che proveniva dalla camera da letto della compagna che dorme in un’altra stanza con il suo bambino di 10 anni, nato da una precedente relazione. Il pensionato è entrato nella stanza dove la donna stava litigando con un suo connazionale, Hakaj Dritan per l’appunto. Si saprà poi, secondo quanto lei stessa ha spiegato ai carabinieri, che intratteneva una relazione con il 45enne da circa tre anni, naturalmente all’insaputa dell’anziano compagno.

Tra Budri e l’uomo albanese è nata una discussione quindi una lite furibonda e quando il pensionato - pare nel tentativo di avere la meglio su un uomo che aveva quasi la metà dei suoi anni - ha afferrato la pistola, il 45enne ha infilato la porta dell’appartamento e ha tentato di fuggire. Il pensionato allora lo ha inseguito giù per le scale fino nell’androne del palazzo dove tra i due uomini c’è stata una vera e propria colluttazione. «Ho dovuto difendermi altrimenti mi avrebbe ammazzato lui» avrebbe dichiarato il pensionato più tardi all’arrivo dei soccorsi per spiegare la ragione che lo aveva indotto a premere il grilletto. Hakaj Dritan è morto sul colpo.

Gli

investigatori di Rho non erano mai intervenuti nell’abitazione prima dell’altra notte. L’arma era regolarmente detenuta: Walter Budri, prima di andare in pensione, gestiva una merceria e deteneva l’arma per difesa personale.