"L'ho fatto senza motivo". Il 44enne uccide la madre prendendola a pugni

Quando la madre era stata trovata morta, in un appartamento del quartiere Barca a Torino, lo scorso 27 maggio, il figlio aveva detto ai carabinieri che si era trattata di una caduta accidentale. Fatto sta che lo scenario investigativo è cambiato nel giro di 48 ore portando all'arresto del 44enne con l'ipotesi del reato omicidio. Al riguardo, è stata fondamentale la denuncia per maltrattamenti in famiglia e vessazioni sporta dal padre dell'indagato, nonché marito della vittima, che ha indirizzato gli inquirenti verso la pista del matricidio. L'uomo si è costituito prima che i militari dell'Arma lo rintracciassero.

L'omicidio

La vicenda presenta ancora molti punti oscuri. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il 44enne abbia colpito la madre, 75 anni, con un pugno al volto lasciandola esanime a terra. " L'ho fatto senza un motivo ", avrebbe spiegato ai carabinieri ammettendo di fatto le proprie responsabilità. Nei giorni precedenti, però, aveva reso false dichiarazioni lasciando intendere agli investigatori che l'anziana fosse morta per una tragica fatalità, una caduta accidentale.

La denuncia per maltrattamenti

Una versione, quella fornita dall'indagato, che non ha mai convinto fino in fondo i militari dell'Arma. Tanto più il padre che, forte dei sospetti, ha deciso di denunciare il figlio per maltrattamenti in famiglia e vessazioni. A quanto pare, già da tempo, c'erano tensioni tra il 44enne e i genitori.

L'arresto dell'uomo

A segnare una svolta decisiva nelle indagini è stata proprio la denuncia sporta dal marito della vittima ai militari della Compagnia di Falchera. Contemporaneamente l'indagato si è presentato in un'altra stazione dei carabinieri per autodenunciarsi confessando di aver colpito la madre con un pugno al volto. Gli investigatori hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto alcune testimonianze per accertare la dinamica dell'accaduto. Il 44enne è stato arrestato lunedì 29 maggio con l'accusa di omicidio.