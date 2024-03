Uccisa a bastonate e sepolta in giardino: l'orrore su un'italiana in Brasile

Aveva paura dell'ex marito violento ed era riuscita anche a ottenere un divieto di avvicinamento, ma ciò non è bastato: la 43enne Antonella De Rosa, una nostra connazionale da tempo trasferitasi in Brasile, è stata ritrovata morta nel giardino della sua abitazione ad Araquari. La sua famiglia è ovviamente sconvolta, e non riesce a darsi pace. Secondo le informazioni riportate sino ad ora, a ucciderla è stato proprio l'ex compagno, Adriano Santos, ora in stato di fermo. I due si erano separati lo scorso luglio.

La tragedia

Stando a quanto riportato sino ad ora dalle autorità brasiliane, la confessione è arrivata lo scorso 7 marzo, quando l'uomo ha finalmente raccontato alla polizia brasiliana di avere ucciso l'ex moglie a bastonate. L'aggressione, secondo la sua versione, sarebbe avvenuta per legittima difesa. Nel corso dell'ennesimo furioso litigio, Antonella lo avrebbe attaccato con una sbarra, e lui avrebbe reagito. Una storia ancora tutta da verificare.

Sono stati i vicini di casa, non avendo più notizie di Antonella, a dare l'allarme, ma per dieci giorni non si è saputo nulla. Questo fino alla data del 7 marzo. Agli inquirenti, l'ex marito della vittima ha riferito di essere stato a lungo vicino al corpo senza vita della donna, per poi decidere di seppellirlo nel giardino della loro abitazione di Araquari, nello stato di Santa Catarina. Il cadavere, dunque, è rimasto occultato per circa 10 giorni.

Tutto fa pensare a un nuovo triste caso di femminicidio. I rapporti fra Antonella De Rosa, in Brasile da 10 anni, e il compagno erano burrascosi da tempo. La donna aveva timore di lui, tanto da chiedere e ottenere un divieto di avvicinamento. Purtroppo questa forma di tutela non è bastata.

L'uomo, ora in carcere, ha riferito che l'omicidio è avvenuto lo scorso 26 febbraio.

