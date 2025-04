Va a fare visita alla moglie in fin di vita. Sconosciuta lo abbraccia e gli sfila il Rolex

Ascolta ora 00:00 00:00

Stava andando a far visita alla moglie in fin di vita e si apprestava a lasciare l'auto, appena parcheggiata, per raggiungere l'ingresso ed entrare all'ospedale San Raffaele, quando una giovane donna lo ha raggiunto all'improvviso proprio lì, abbracciandolo forte e rivolgendosi a lui come se si conoscessero da una vita. Lo stato d'animo era quello che era e di conseguenza anche la velocità di reazione. Mettiamoci anche che certi malviventi «affinano» la tecnica di mettere a segno i loro colpi approfittando proprio di un particolare momento di scoramento della vittima prescelta. Sta di fatto che appena la donna se n'è andata, allontanandosi a bordo di una vettura alla guida della quale la attendeva un uomo, lui, un italiano di 70 anni, si è accorto di non avere più al polso il suo Rolex modello «Deepsea», valore 20mila euro circa.

Il furto è avvenuto verso le 12 di mercoledì.

Nel parcheggio è arrivata la polizia. Che adesso può solo sperare che, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza, emergano elementi che facciano risalire alla vettura sulla quale è scappata la coppia di ladri.