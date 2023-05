Vandalizzata la biblioteca intitolata a Fabrizio Frizzi. "Un gesto vile e ignobile"

Qualcuno ha vandalizzato la Casa della Cultura e dei Popoli intitolata a Fabrizio Frizzi, danneggiandone la vetrata ed impedendone temporaneamente la fruizione da parte degli utenti della biblioteca. Questo è quanto accaduto nelle scorse ore all'immobile che porta il nome del celebre presentatore televisivo scomparso nel 2018, situato a Bassano Romano. Un paese della provincia di Viterbo al quale Frizzi era molto legato, tanto che le sue spoglie riposano proprio nel cimitero locale. Anche per questo la comunità bassanese, molto legata al suo ricordo, ha subito stigmatizzato l'episodio. A denunciare la vicenda è stato il consiglio d'amministrazione della Casa della Cultura, in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'ente. Qualcuno, probabilmente durante la notte, ha tentato di introdursi all'interno dell'edificio forse alla ricerca di denaro contante o di oggetti preziosi.

Lo sdegno del cda: "Gesto incivile che mortifica la comunità"

Lo stesso "qualcuno" che ha provato a sfondare il vetro della porta d'ingresso della biblioteca. Qualunque fosse il motivo alla base del raid, il colpevole ha ad ogni modo deciso di desistere, dandosi poi alla fuga. Non prima di aver tuttavia lasciato danni per centinaia e centinaia di euro, visto che la vetrata dovrà per forza essere sostituita. "Entrando in biblioteca abbiamo trovato una delle grandi vetrate della porta-finestra con evidenti e pesanti segni di danno. Qualcuno ha tentato di sfondarla: un gesto vile e senza senso, un gesto vandalico che non ha alcuna motivazione se non quella di produrre un danno fine a se stesso - il messaggio del consiglio della Casa della Cultura - non riusciamo a capire il perché di questo gesto che ci lascia senza parole. L'unico risultato ottenuto, oltre al notevole costo per la sua sostituzione, è quello di fare chiudere la biblioteca finchè il vetro non sarà sostituito. Tutto il consiglio di amministrazione dell'istituzione comunale Casa delle Culture e dei Popoli "Fabrizio Frizzi" esprime il suo sdegno e la ferma condanna per un gesto così incivile, che mortifica tutta la comunità".

L'ira del sindaco: "Sporgeremo querela"