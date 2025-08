Veicolo contromano: un morto in tangenziale. Terza volta in 7 giorni

È il terzo incidente mortale in una settimana provocato da un'auto che viaggia in contromano. Questa volta è successo a Parma, sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese. L'incidente è avvenuto ieri nel primo pomeriggio, secondo le prime ricostruzioni il veicolo guidato da un 81enne residente a Parma, F.G., avrebbe imboccato la tangenziale nella direzione corretta per poi fare inversione e percorrere la strada in senso contrario per almeno quattro chilometri, forse di più, fino allo scontro violento con un'altra vettura di grande cilindrata che stava sopraggiungendo. L'impatto è stato violentissimo ha generato una carambola che ha coinvolto un altro veicolo. Ha perso la vita l'81enne, trasportato in condizioni già gravissime. Feriti un uomo di 60 anni, operato per una frattura scomposta, e una donna di 40 che è stata dimessa intorno alle 19 dall'Ospedale Maggiore. L'Anas, a causa dell'incidente ed è stato temporaneamente chiusa il tratto. L'auto contromano ha causato un impatto violentissimo con l'altro mezzo, generando una carambola che ha coinvolto un terzo veicolo.

Tre casi nel giro di pochi giorni. Gli altri due episodi sono avvenuti su un'autostrada. Era già successo sulla A4 Torino-Trieste nei pressi di Novara, il 27 luglio, dove il mezzo guidato da un 81enne ha percorso addirittura sette chilometri in direzione contraria prima di schiantarsi contro una macchina: quattro in quel caso le vittime. Originario di Magenta, nel Milanese, ma residente a Cerano, in provincia di Novara, era entrato contromano sulla A4 dal casello di Marcallo Mesero causando un maxi-incidente di cui lui stesso è rimasto vittima. Con la sua Peugeot 207 era finito contro un suv su cui viaggiavano quattro persone, di cui tre sono morte. Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro, tra i più importanti collezionisti e creatori di Barbie al mondo. Altra vittima Amodio Giurni, 37 anni, nato a Potenza e ora impiegato al banco Bpm. Sempre in Piemonte, lo scorso primo agosto, un altro anziano ha imboccato nel verso sbagliato un ingresso dell'A32 Torino-Bardonecchia finendo per scontrarsi frontalmente con un'altra auto e causando il decesso della passeggera che viaggiava con lui. L'anziana, di 87 anni, è morta sul colpo.

Il fenomeno degli incidenti contromano è sempre più allarmante. Parlano i dati. Secondo l'Osservatorio Asaps-Sapidata, solo nei primi sei mesi del 2025 si sono già verificati 56 casi documentati di persone al volante che hanno commesso l'errore, di cui venti su autostrade o superstrade. Gli episodi hanno provocato almeno nove vittime.

Un dato che preoccupa, soprattutto in vista del grande esodo estivo e dell'intensificazione del traffico sulle principali arterie stradali italiane. Le statistiche suggeriscono un trend in crescita, con un aumento di casi legati a disattenzione, condizioni psicofisiche compromesse o errori legati a viabilità temporanea nei cantieri.