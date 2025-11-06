Video "aberranti" e l'ipotesi frode per 1,4 milioni. Cosa succedeva nel centro disabili a Cuneo

I punti chiave
Materassi sporchi di urine e ospiti "in condizioni psicofisiche di assoluto disagio". È quanto emerge dall'inchiesta sulla cooperativa sociale per disabili "Per Mano" di Cuneo che, nei giorni scorsi, ha portato all'arresto della direttrice del centro Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon, cui si aggiungono 4 arresti domiciliari e 11 divieti di avvicinamento alle persone offese. Agli indigati, in totale 21, vengono contestati (a vario titolo) i reati di maltrattamenti, violenza privata e sequestro di persona nei confronti di 18 persone affette da gravissime forme di autismo. "Abbiamo potuto vedere registrazioni aberranti" ha dichiarato il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri.
L'inchiesta
L'indagine, coordinata dalla procura di Cuneo e condotta dal comando provinciale dei carabinieri, compresi il nucleo Nil dell'Ispettorato del Lavoro e i Nas di Alessandria, è stata avviata nel dicembre del 2024. Secondo quanto ha riferito in conferenza stampa il procuratore Onelio Dodero, vi sarebbe stato "un turnover eccessivo di personale assolutamente non qualificato e non idoneo", "soggetti non abilitati" che, in alcuni casi, somministravano farmaci ai ragazzi purché stessero "tranquilli". Nelle stanze sono stati trovati materassi bagnati di urina, che non venivano cambiati, e non vi sarebbe stato "un adeguato servizio mensa".La cooperativa è stata commissariata, con il sequestro preventivo anche della casa famiglia "Con Noi" e del nucleo residenziale "Stella Alpina", tutti facenti capo alla "Per Mano". Bernardis e Cescon erano già state rinviate a giudizio insieme ad altre dieci persone tra oss, infermieri, educatori e psicologi, all’esito di un'inchiesta analoga risalente al periodo compreso tra il 2014 e il 2019.