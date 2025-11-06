Video "aberranti" e l'ipotesi frode per 1,4 milioni. Cosa succedeva nel centro disabili a Cuneo

Articolo in aggiornamento

Materassi sporchi di urine e ospiti " in condizioni psicofisiche di assoluto disagio ". È quanto emerge dall'inchiesta sulla cooperativa sociale per disabili "Per Mano" di Cuneo che, nei giorni scorsi, ha portato all'arresto della direttrice del centro Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon, cui si aggiungono 4 arresti domiciliari e 11 divieti di avvicinamento alle persone offese. Agli indigati, in totale 21, vengono contestati (a vario titolo) i reati di maltrattamenti, violenza privata e sequestro di persona nei confronti di 18 persone affette da gravissime forme di autismo. " Abbiamo potuto vedere registrazioni aberranti " ha dichiarato il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri.

L'inchiesta

L'indagine, coordinata dalla procura di Cuneo e condotta dal comando provinciale dei carabinieri, compresi il nucleo Nil dell'Ispettorato del Lavoro e i Nas di Alessandria, è stata avviata nel dicembre del 2024. Secondo quanto ha riferito in conferenza stampa il procuratore Onelio Dodero, vi sarebbe stato " un turnover eccessivo di personale assolutamente non qualificato e non idoneo ", " soggetti non abilitati " che, in alcuni casi, somministravano farmaci ai ragazzi purché stessero " tranquilli ". Nelle stanze sono stati trovati materassi bagnati di urina, che non venivano cambiati, e non vi sarebbe stato " un adeguato servizio mensa ".

La cooperativa è stata commissariata, con il sequestro preventivo anche della casa famiglia "Con Noi" e del nucleo residenziale "Stella Alpina", tutti facenti capo alla "Per Mano". Bernardis e Cescon erano già state rinviate a giudizio insieme ad altre dieci persone tra oss, infermieri, educatori e psicologi, all’esito di un'inchiesta analoga risalente al periodo compreso tra il 2014 e il 2019.