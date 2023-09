"Vieni a divertirti". E lo straniero mostra i genitali e minaccia la ragazza

Avrebbe avvicinato una ragazza, proponendole poi con insistenza di appartarsi dietro una siepe per consumare un rapporto sessuale. Dinanzi alle sue proteste, le avrebbe quindi mostrato i genitali, continuando a molestarla. E nell'estremo tentativo di convincerla, poi risultato vano, l'avrebbe persino minacciata dicendo di avere in tasca un coltello (e facendole intendere di essere pronto ad usarlo). Protagonista della vicenda che arriva dal capoluogo della Toscana è un uomo di 39 anni originario del Marocco, il quale a seguito dell'accaduto ha a quanto sembra rimediato una denuncia per tentata violenza sessuale. Stando a quanto riportato dalla testata online FirenzeToday, l'episodio in questione risale alle scorse ore e si sarebbe verificato in una zona periferica di Firenze, nel quartiere di Novoli.

Il cittadino straniero avrebbe in particolare notato la giovane nelle vicinanze dell'area sgambature per cani del giardino all'angolo fra via Baracca e via Corelli. E le si sarebbe subito avvicinato con la scusa di scambiare due parole, parlando del più e del meno. Una conversazione che avrebbe tuttavia preso subito una brutta piega, sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti in un secondo momento. Il nordafricano avrebbe infatti invitato la ragazza a seguirlo dietro un cespuglio del parco, proponendole un rapporto sessuale.

Un invito che sarebbe stato ripetuto più volte con una certa insistenza, a dispetto del netto rifiuto che avrebbe opposto l'interlocutrice. Non solo: ad un certo punto, il trentanovenne magrebino si sarebbe abbassato improvvisamente i pantaloni, mostrandole i genitali e rivolgendole una serie di fischi. "Vieni a divertirti", avrebbe poi detto alla ragazza. E quando ha capito che quest'ultima stava per allontanarsi, declinando in via definitiva la proposta, avrebbe tentato il tutto per tutto.

Le avrebbe detto di avere con sè un coltello, invitandola indirettamente ad assecondare le sue richieste. La giovane, in stato di shock, sarebbe comunque riuscita ad andarsene e a chiedere aiuto ad un passante, mettendolo al corrente dell'accaduto. Sul posto è poi giunta una volante dalla polizia, allertata con tutta probabilità dalla medesima vittima di molestie. E i poliziotti, una volta raggiunta l'area verde in questione, non hanno impiegato molto tempo ad individuare il principale indiziato, che non si era ancora allontanato dai giardini. Al momento dell'arresto l'uomo non aveva alcuna lama con sè, anche se a quanto pare gli investigatori non escludono che possa essersene liberato. Lo straniero è dunque stato sottoposto a fermo, per espletare le operazioni di identificazione. E al termine degli accertamenti, è stato denunciato.