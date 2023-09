Il vino e i diritti delle donne. Chi era Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno a Marsala

Marisa Leo è il nome della vittima dell'ennesimo caso di femminicidio avvenuto vicino a Marsala, in provincia di Trapani. Originaria di Salemi, aveva 39 anni ed era responsabile marketing e comunicazione di Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale. L'impegno nel settore vinicolo era al centro anche dell'associazione "Le Donne del Vino Sicilia", all'interno della quale coniugava un'altra grande battaglia: la difesa dei diritti femminili.

Da tempo aveva smesso di vivere con Angelo Reina, l'imprenditore di 42 anni che l'ha uccisa prima di togliersi la vita. I due avevano insieme una bambina, e pare che sia stata proprio una richiesta di lui, in merito alla custodia della piccola, il motivo dell'incontro nel luogo dove è avvenuto il delitto. Giunta nel vivaio di famiglia in contrada Farla, al confine tra Mazara e Marsala, la donna avrebbe trovato l'ex compagno ad attenderla con un fucile da cui sono esplosi tre colpi di pistola.

Per capire quanto fossero tesi i rapporti tra i due, nel 2020 Marisa aveva denunciato Angelo per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Sui social si era esposta più volte contro la violenza di genere. Nel 2019 aveva partecipato a una campagna contro la violenza di genere, mentre nel 2021, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, aveva pubblicato su Facebook un video insieme alle altre dipendenti della cantina Colomba Bianca per "aiutare, sensibilizzare, diffondere... affinché non una donna in più subisca delle violenze" . Sempre sui social, emerge un'altra grande passione per il turismo, come testimoniano le foto degli innumerevoli viaggi da New York a Mosca.

"In azienda siamo tutti sconvolti per quanto è successo. Stamattina non abbiamo la forza di lavorare - ha deto il direttore di Colomba Bianca, Giuseppe Gambino . Ieri abbiamo lavorato tutto il giorno insieme in azienda, poi ci ha detto che doveva incontrare l'ex convivente per prendere la bambina" . Gambino ha pubblicato un post su Facebook, allegando una foto insieme alla vittima con il commento: "Infinitamente grato per tutto ciò che mi hai donato" .