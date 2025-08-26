Stupro a Roma, preso l'aggressore: è un 26enne del Gambia. L'uomo ai carabinieri: "Ero drogato"

Articolo in aggiornamento

C'è una svolta nelle indagini relative all'aggressione sessuale avvenuta ai danni di una donna di 60 anni nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma, all'alba di domenica 24 agosto. Il presunto responsabile, un 26enne originario del Gambia, irregolare sul territorio italiano, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria Termini nel pomeriggio di martedì 26 agosto. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, sostenendo di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Inchiodato dalle telecamere

A fornire l'identikit dell'aggressore era stata la vittima, la quale lo aveva descritto come " un uomo sulla trentina e dalla carnagione scura, vestito con una maglietta nera e un cappellino ". Sulla scorta della descrizione fornita dalla donna, e dopo aver passato al setaccio le telecamere di sorveglianza puntate sia all'interno che all'esterno del parco, i carabinieri della Compagnia Casilina sono riusciti a raccogliere elementi utili alla sua identificazione.

Sono così state avviate le ricerche del giovane, le cui informazioni sono state condivise con tutte le pattuglie presenti sul territorio. Decisivo sarebbe stato un video che avrebbe immortalato il 26enne, vestito con una t-shirt scura e un paio di pantaloncini chiari, mentre si allontanava dal luogo dell'aggressione.