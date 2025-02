Violenza sessuale choc fuori dall'Alcatraz: cuoco nepalese aggredisce una turista

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe dovuto essere una vacanza all'insegna del relax per una giovane turista finlandese e invece si è trasformata in un incubo. All'alba di domenica mattina, la 19enne è stata aggredita sessualmente da un cuoco nepalese all'esterno della discoteca Alcatraz di Milano, dove aveva trascorso la serata assieme a una connazionale. Il presunto aggressore, 43 anni, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere di San Vittore.

L'aggressione choc

Come anticipa Il Giorno, le due amiche si trovavano all'incrocio tra viale Stelvio e via Valtellina in attesta di un taxi quando sono state avvicinate dallo sconosciuto. L'uomo avrebbe tentato di approcciarle, ricevendo però un rifiuto. Subito dopo si sarebbe avventato su una di loro, la turista di 19 anni, sollevandole la gonna e palpeggiandola nelle parti intime. Seppur paralizzata dalla paura, la ragazza è riuscita in qualche modo a divincolarsi e mettere in fuga l'aggressore.

La cattura dell'aggressore

Sotto choc, le due studentesse hanno cercato subito aiuto. Le loro grida hanno attirato l'attenzione di alcuni agenti della polizia locale che si trovavano in zona. Sulla scorta degli accertamenti investigativi, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, i poliziotti di piazza Beccaria sono riusciti a mettersi sulle tracce del presunto aggressore e a intercettarlo. L'uomo, che lavora come cuoco in un ristorante di Milano ed è incensurato, è stato arrestato per violenza sessuale. Ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Il precedente

Un episodio analogo si è verificato nella notte tra il 10 e l'11 gennaio nel parcheggio di un supermercato non distante dall'Alcatraz. Una coppia di fidanzati era stata accerchiata da una dozzina di stranieri che avevano tentato di derubare il cellulare di lui e la borsetta di lei. La ragazza era stata poi aggredita e palpeggiata nelle parti intime da uno di loro.

In quell'occasione era stato decisivo l'intervento di un buttafuori del locale che aveva allertato i carabinieri della stazione Garibaldi. Il presunto aggressore, un 37enne egiziano, era stato intercettato e fermato per violenza sessuale.