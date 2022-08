Arriva la nuova fiammata africana: ecco dove colpirà

Poche ore e vivremo una nuova "fiammata africana" così come è stata definita dai meteorologi: ancora una volta le temperature aumenteranno fino a 40°C all'ombra e saliremo sopra le medie del periodo di ben 10 gradi. L'anticiclone nord africano non ci darà tregua almeno per tutta questa settimana, poi potrebbe esserci una svolta ma è presto per stilare una previsione.

Tutti gli aumenti

L'espansione di questo promontorio di alta pressione sta già interessando la Penisola Iberica e nelle prossime ore arriverà anche sul nostro Paese, specialmente sulle regioni centro-settentrionali con un picco di calore previsto tra giovedì e sabato quando si toccheranno i valori più elevati. Si parla di ben 10 gradi rispetto alla media storica 1971-2000, quando le massime toccavano valorivnon estremi e compresi tra i 28°C di Torino e Genova fino ai 33°C di Firenze. Anche Milano, Bologna e Roma erano molto più "fresche" con medie comprese fra 31 e 32°C. Adesso, invece, ecco che i 40°C sono diventati una consuetudine andando a stravolgere l'andamento climatico di un tempo.

Il record dello scorso anno

La fiammata africana, comunque, non risparmierà nemmeno la Sardegna con punte fino a 40°C sulle zone interne. E proprio l'anno scorso, in questo periodo, in Sicilia si registrava una delle ondate di calore più forti di sempre con i 48,8°C registrati a Floridia, in provincia di Siracusa, valore più elevato mai toccato in Europa. Anche stavolta, il caldo anomalo interesserà molte nazioni europee come Spagna, Francia e Germania dove la colonnina di mercurio si attesterà sopra le medie. Tutto questo dovrebbe durare almeno fino a domenica prossima quando è attesa una svolta a iniziare dal Nord Italia con alcuni temporali sull'arco alpino e in estensione alle zone di pianura.

Cosa succede da lunedì

Come scrivono gli esperti, le ultime elaborazioni dei modelli matematici propongono un periodo più movimentato e meno caldo da lunedì 8 agosto che si riuscirebbe a protrarre fino a Ferragosto: gocce fredde riuscirebbero a entrare da ovest con l'alta pressione in parte indebolita, un importante calo termico e tanti temporali pomeridiani da nord a sud. Tutto quanto descritto, per adesso, soltanto sulla carta: dovremo aspettare quantomeno il prossimo fine settimana per stilare una tendenza attendibile e capire se l'anticiclone africano si ritirerà davvero nei suoi luoghi d'origine o se proseguirà indisturbato ancora per un po'.