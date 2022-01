100 euro per fare il no vax, ossessione Trump e il Colle: quindi, oggi...

- si capiscono un po' meglio le misure anti-covid varate ieri dal governo. Primo appunto: il coronavirus è questione complicata, cambia e varia di settimana in settimana, però modificare cinque volte le norme in un mese crea tanta, troppa confusione. Cercando di orientarsi in questo ginepraio, tra quarantene, non vaccinati, vaccinati, booster sì e booster no, 120 giorni dalla seconda dose, cinque mesi per fare la terza e via dicendo, si esce oggettivamente scemi

- la multa per gli over 50 che non si vaccinano è di 100 euro. E sarà una tantum: non è che ogni volta che ti pizzicano in giro ti fanno un multone. Questo cosa significa? Significa che pensionati e disoccupati potranno "comprarsi" l'essere no vax con un centinaio di bigliettoni. Ecco spiegato perché restano l'obbligo di super green pass per i lavoratori 50enni e le altre limitazioni alla vita sociale. Domanda: siamo sicuri sia davvero utile introdurre l'obbligo vaccinale se poi la sanzione è così blanda? Gente disposta a rischiare la vita in terapia intensiva per pur di non farsi una puntura dubito si faccia impensierire da una contravvenzione così

- un anno dall'attacco di Capitol Hill. Quello che sorprende è questo: siamo ancora qui a parlare del Tycoon quando in teoria sarebbe Biden a governare. E dovremmo dunque occuparci di quanto sta facendo di (male) Sleepy Joe

- i video di quanto successo a Capodanno a Milano vanno visti e rivisti. E va detta anche una cosa: perché quelle violenze non stanno ottenendo la giusta eco sui quotidiani? Sarà perché gli autori, e le persone che hanno portato nel caso la città quella notte, sono in prevalenza stranieri?

- Renzi dimostra di capire la politica un po' meglio di tanti altri colleghi in parlamento. Dice: chi vuole Draghi al Colle deve trovare una maggioranza alternativa per non andare alle elezioni. È evidente, se Renzi è stato costretto a dirlo a viso aperto, che l'accordo - ad oggi - ancora non c'è

- Applausi a Natalia Aspesi, che dopo aver sbeffeggiato le suffragette indignate per il bacio a Biancaneve addormentata, dopo aver ridimensionato le molestie alla Beccaglia, ora sbatte la porta in faccia a quelle femministe di maniera che chiedono una donna al Quirinale. Il punto, sostiene, non è di quale sesso sarà il prossimo presidente della Repubblica, ma le sue qualità. E non è detto che oggi ci sia una signora politicamente forte per ottenere i voti che servono ad occupare quel posto