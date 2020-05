11mila morti senza un perché: ​il giallo sulla valanga di vittime

Oltre 11mila morti senza un'apparente spiegazione. È quanto emerge dai dati dell'Istat, contenuti nel rapporto sull'impatto del coronavirus riguardante la mortalità in Italia, redatto insieme all'Iss.

Il documento sottolinea un " forte aumento dei decessi" nel Paese dall'inizio della pandemia. " Una delle conseguenze più drammatiche degli effetti della epidemia riguarda l'incremento complessivo dei decessi ", si legge nel testo. Confrontando le persone morte in questo periodo, con lo stesso dei cinque anni precedenti (2015-2019), si nota che " la diffusione dell'epidemia produca un aumento dei decessi anche non direttamente riferibili alla sorveglianza Covid-19" . Gli scienziati hanno analizzato i decessi dal 20 febbraio al 31 marzo e li hanno confrontati con quelli avvenuti negli stessi mesi dei cinque anni precedenti: " Si osserva a livello medio nazionale una crescita dei decessi per il complesso delle cause del 38,7%: da 65.592 a 90.946, rispetto allo stesso periodo della media del quinquennio 2015-2019. L'eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati segnalati alla sorveglianza Covid-19 (13.710) ".