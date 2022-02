16enne getta la sorellina nel burrone durante una gita nei boschi

Un'escursione stava per trasformarsi in una vera e propria tragedia in Francia, nell'Alta Loira, nel centrosud del Paese. Proprio durante una gita nei boschi insieme ai suoi familiari, un ragazzo di 16 anni ha spinto in un burrone la sorellina di 8 anni, facendole fare un volo di circa 15 metri. Miracolosamente, la piccola è sopravvissuta, ma non senza gravi traumi e ferite.

In base alle prime ricostruzioni forensi e giornalistiche della vicenda, la madre dei minori, venerdì scorso, aveva portato nei boschi intorno a Polignac i tre figli di 16, 14 e 8 anni, per una breve vacanza. A un certo punto però, verso le sei di sera, mentre la comitiva stava attraversando un sentiero tra la vegetazione, il ragazzo più grande e l'altro maschio avrebbero iniziato a litigare, per motivi ancora da chiarire. In base alla versione della Procura di Clermont-Ferrand, il 16enne, affetto da problemi psichici, avrebbe quindi afferrato per le spalle la bimba, che si era nel frattempo allontanata dalla scena della zuffa, e l'avrebbbe lanciata in un burrone, nel vuoto. La sorellina, al termine di quel volo, è precipitata su un terreno sassoso, ma, miracolosamente, è rimasta in vita. Dopo essere stata ricoverata in ospedale grazie a un trasporto in eliambulanza, le sono state tuttavia riscontrate delle gravi lesioni alla schiena.

Il 16enne è stato quindi arrestato lo stesso giorno dell'incidente, intorno alle 18:55, con l'accusa di tentato omicidio. I magistrati che stanno indagando sulla vicenda hanno immediatamente disposto una perizia psichiatrica sull'indagato, per accertare se lui sia realmente disturbato a livello mentale. Qualora fosse stabilita l'incapacità di intendere e di volere da parte del giovane, la sua situazione processuale, spiegano dalla Procura, ne uscirebbe significativamente attenuata.