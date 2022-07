Nove sbarchi in un giorno: Lampedusa sotto assedio

Non appena le condizioni del mare migliorano, le coste italiane vengono prese d'assalto. È una pratica ormai consolidata che non dovrebbe più stupire ma che fa riemergere periodicamente il tema dell'accoglienza indiscriminata, che causa in molti casi più danni che benefici. Lampedusa è l'isola che sopporta numericamente il maggior carico di migranti e lo dimostra quanto accaduto anche nelle ultime ore, durante le quali si sono susseguiti ben 9 sbarchi che hanno portato in Italia 200 migranti. Ma altri sbarchi si sono verificati anche in Sardegna, dove il sindaco di Cagliari ha lanciato l'allarme.

Gli sbarchi di Lampedusa

A 11 miglia da Lampione, un barchino di 8 metri partito da Sfax con 28 subsahariani a bordo è stato soccorso da una motovedetta della guardia di finanza. La stessa nave militare ha effettuato subito dopo un altro intervento a 9 miglia da Lampedusa, dove ha intercettato e soccorso altri 21 migranti, fra cui 4 donne, a bordo di un barchino. Con un terzo intervento nel giro di una manciata di ore ha individuato a 8 miglia e mezzo da Capo Ponente un'altra imbarcazione, partita da Kerkenna, con 22 migranti di nazionalità tunisina e palestinese. I baschi verdi hanno poi effettuato un altro soccorso a quasi 12 miglia dalla costa dell'isola, dove è stato invece intercettato un barchino con 17 tunisini partito da Zarzis. Infine, a meno di un miglio dalla costa, i finanzieri hanno trovato un gommone di 5 metri con 14 tunisini. Altri interventi sono stati effettuati dalla guardia costiera, che ha intercettato un peschereccio di 8 metri con 25 tunisini e poi un barcone di 7 metri con 28 tunisini. L'ultimo intervento è stato su una barca di 7 metri partita da Sfax, trovata a 7 miglia da Lampedusa. A bordo altri 36 tunisini. Le previsioni indicano che nelle prossime ore potrebbero verificarsi altri sbarchi.

Gli sbarchi in Sardegna