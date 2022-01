Sbarchi senza fine, 200 migranti premono sui confini italiani

Da più di ventiquattr'ore la nave Aita Mari della ong Salvamento Marítimo Humanitario ha chiesto, e ottenuto, di entrare in acque territoriali italiane per ripararsi dalle condizioni meteo-marine avverse. Ora la nave si trova in rada a meno di un miglio dalla costa di Lampedusa con 176 migranti a bordo, molti dei quali soccorsi nella zona Sar di Malta. La prima richiesta giunta alle autorità italiane era per un ingresso in rada, che poche ore dopo si è inevitabilmente trasformato in una richiesta di porto sicuro all'Italia. Nel frattempo ad Augusta venivano sbarcati gli oltre 400 migranti della nave Geo Barents di Medici senza frontiere, a bordo della quale sono stati individuati sei positivi al coronavirus.

" Aita Mari deve lasciare la costa di Lampedusa, dirigendosi a est della Sicilia a causa del grande temporale e delle onde di oltre 5 metri in arrivo. A bordo, ci sono 176 persone, compresi i bambini, temiamo per loro ", spiega l'equipaggio della nave dopo aver insistito per sbarcare in Italia. " Chiediamo il porto per lo sbarco in un luogo sicuro. Le condizioni del mare vanno peggiorando ", fanno sapere dalla nave, che preme sui confini italiani nonostante un salvataggio avvenuto in un'area Sar non di competenza delle nostre autorità marittime.

Nel pomeriggio di ieri, invece, dei 439 migranti sbarcati dalla nave Geo Barents, sei sono risultati positivi al coronavirus. Di loro, tre sono minori non accompagnati. " Ora avranno tutti la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria, ai servizi e alla sicurezza di cui hanno bisogno ", fanno sapere da Msf. Tranne i migranti per i quali si è reso necessario usufruire delle cure mediche, gli altri sono stati trasbordati sulle navi quarantena dopo il triage sanitari al molo. Al momento davanti al porto di Augusta si trovano quattro navi in rada che ospitano i migranti per i quali si rende necessario il periodo di quarantena.