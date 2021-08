Muore sbranata dalla tigre: l'orrore su una 21enne

Una 21enne cilena è morta " sbranata da una tigre " all'interno di un parco safari, dopo che lei si era introdotta nel recinto dei grandi felini per svolgervi delle pulizie. La vittima, che si chiamava Catalina Torres Ibarra, è stata aggredita venerdì nel bioparco della città di Rancagua, nella regione di O'Higgins, nel Cile centrale. Tale zoo-safari era finora noto al pubblico per il fatto che i visitatori potevano incrociare a " distanza pari a zero " le tigri, in quanto tali enormi predatori potevano avvicinarsi e " saltare " su speciali veicoli rinforzati su cui viaggiavano gli avventori durante le visite.

In base alle ricostruzioni forensi, la giovane, che lavorava da oltre due anni presso la struttura come inserviente e come guida occasionale per i visitatori, sarebbe stata incaricata dai responsabili del parco appositamente di andare a pulire il recinto delle tigri, nonostante la sanificazione di tale settore non rientrasse formalmente tra gli incarichi di Catalina. Una volta entrata lei nello spazio riservato ai grandi felini, i colleghi della malcapitata non l'avrebbero avvertita del fatto che la gabbia di uno degli animali " era aperta ". La 21enne è stata così assalita da quella tigre in libertà, che ha azzannto la prima al collo facendola " morire sul posto ".