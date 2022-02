Da 36 anni senza patente: maxi multa per il furbetto al volante

Paletta alzata. " Esibisca patente e libretto, prego ". Un controllo di routine eseguito domenica scorsa dalla polizia locale di Dalmine (Bergamo) ha rivelato agli agenti qualcosa di totalmente inaspettato: per il cittadino al volante, un 54enne residente a Calusco d'Adda, la suddetta patente non c'era proprio. Da ben 36 anni, si ipotizza. L'uomo, che viaggiava sulla strada provinciale 525 a bordo di una Mercedes nera, non aveva mai conseuguito l'abilitazione alla guida. Non solo: la vettura, intestata a un cittadino di Mortara, nel pavese, risultava senza assicurazione.

Le verifiche hanno spiazzato gli agenti in servizio, che di certo non si aspettavano di scoprire quella irregolarità. Secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo, il 54enne al volante non aveva precedenti penali, né altre segnalazioni per guida senza patente. Calcolando il tempo trascorso dalla maggiore età, che serve per conseguire la patente, è possibile che in 36 anni l'uomo non fosse mai incappato in un controllo. Non si esclude infatti che da parecchio tempo il caluschese circolasse in auto senza la necessaria licenza. " Il conducente della Mercedes non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai nostri agenti al momento del fermo ", ha spiegato il comandante della Polizia locale di Dalmine, Aniello Amatruda.

Gli agenti della polizia locale, dunque, non hanno potuto fare altro che trattenere il "furbetto" della mancata patente per elevargli ben due verbali, che - sommati - hanno portato a una contravvenzione da primato. 5.100 euro di multa sono infatti scattati per l'assenza di licenza di guida e altri 867 euro sono stati comminati al proprietario del veicolo, il cittadino mortarese, per la mancata assicurazione. In totale, una stangata da 6mila euro. Il mezzo, inoltre, è stato posto sotto sequestro.

Un simile episodio, ma più movimentato, si era verificato sabato 12 febbraio scorso a Prato, dove un uomo aveva forzato un posto di blocco e si era dato alla fuga per alcuni chilometri. Il cittadino alla guida del veicolo, un 40enne residente a Vaiano, era poi risultato essere senza patente. Per lui, un verbale di 5100 euro, il fermo del mezzo per tre mesi e un'informativa inoltrata al prefetto con oggetto la forzatura del posto di blocco.