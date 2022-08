Sbarchi, è record di arrivi. E spuntano numeri choc sui reati sessuali

Dopo lo stupro di Piacenza, il tema della sicurezza è ancora più sentito. I dati dicono che nelle carceri italiane un detenuto su tre è straniero, ossia 17.246 su un totale 57.286 reclusi. Le nazionalità più rappresentate sono Marocco, Albania, Romania, Tunisia, Nigeria, Gambia, Egitto, Algeria, Senegal e Pakistan, di cui la maggior parte irregolari. Il Viminale tende a sottolineare come un reato su tre nel nostro Paese sia compiuto da persone straniere, al di là della distinzione tra regolari e irregolari ma evidenzia anche che il 39% dei crimini sessuali sono compiuti da cittadini non italiani. Sul computo assoluto si tratta di una minoranza, ma la percezione cambia se si prende in considerazione un altro dato, ossia che in Italia la popolazione straniera non supera l'8% del totale. Fare le proporzioni è semplice: gli stranieri compiono circa 5 volte più reati sessuali degli italiani. E i crimini sono anche in aumento nel nostro Paese.

Ma ad aumentare è anche il numero di sbarchi in Italia. Dal 1 gennaio sono arrivate in Italia più di 51mila persone e solo nelle ultime 24 ore, 750 migranti sono stati dirottati in Sicilia a bordo di due motovedette che hanno effettuato un servizio in zona Sar italiana. Nave Peluso, con 250 migranti a bordo, arriverà nel pomeriggio, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, mentre la Diciotti arriverà a Pozzallo, provincia di Ragusa. Oltre 100, invece, sono stati portati dalla Ong Geo Barents a Taranto. Nel frattempo, altri 600 ieri sono sbarcati ad Augusta, in provincia di Siracusa. Il sindaco della cittadina, che da sempre è uno dei porti maggiormente scelti per lo sbarco dei migranti, stavolta ha alzato la voce: " Contemporanemante c'era un altro sbarco di centinaia a Portopalo di Capo Passero e le forze in campo erano ridotte. È stato fatto un grandissimo lavoro da parte di soccorritori, della Marina. L'Europa non può voltare le spalle e scaricare tutto sull'Italia e sui comuni. Occorre affrontare questo tema in modo strutturale ".