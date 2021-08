74 contagi a Martha's Vineyard dopo il party per i 60 anni di Barack Obama

Barack Obama ha festeggiato in grande stile i suoi 60 anni nell'esclusiva località di Martha's Vineyard, isola del Massachusetts, dove a una settimana di distanza 74 persone sono risultate positive al coronavirus. Possibili collegamenti con il party dell'ex presidente degli Stati Uniti? Ancora non è stato possibile determinare possibili correlazioni ma intanto sull'isola l'attenzione al momento è molto alta, soprattutto perché il focolaio si è sviluppato a Edgartown, la stessa città in cui Barack Obama ha la tenuta e dove poi si sono fermati gli invitati d'eccellenza prima di ripartire a bordo dei loro jet privati.

Per capire se il focolaio possa essere stato innescato dalla festa dell'ex presidente degli Stati uniti d'America " è un po' troppo presto e l'unico modo per saperlo è attraverso una tracciabilità completa dei contatti ". Così riferiscono gli esperti che stanno seguendo l'evoluzione dei contagi a Martha's Vineyard, dove per il compleanno di Barack Obama sono arrivate centinaia di persone da tutto il Paese. Una festa in grande stile per l'ex presidente Usa, che si è protratta per tutta la notte e che per i residenti dell'esclusiva località americana ha contribuito a far alzare i contagi.

Dall'entourage dell'ex Presidente fanno sapere che Barack Obama ha insistito affinché alla festa si presentassero esclusivamente la sua famiglia e gli amici più stretti. Ma i 60 anni sono un evento unico nella vita di ogni persona e sono stati tanti quelli che hanno voluto rendere omaggio all'ex Potus, suonando il campanello della tenuta estiva del Massachusetts. " Da 300 a 400 persone si sono presentate alla sua festa: Da Jay Z e Beyoncé a Chrissy Teigen e John Legend ", ha riferito al Daily Mail una persona vicina a Obama.

Molti degli ospiti hanno soggiornato presso l'Harbour View Hotel, una delle strutture ricettive più amate dell'isola. In quell'albergo si sono registrati 6 positivi tra il personale in servizio dopo la partenza degli invitati al party di Obama. Tra chi ha scelto l'Harbour View Hotel c'è anche Bradley Cooper. Ma tra i cluster dell'isola si registra anche l'Alchemy Bistro & Bar, con 14 positivi e il Port Hunter, ristorante rinomato della zona, dove i contagiati sono stati 5. Si trovano tutti a Edgartown e sono diversi, oltre ai locali già citati, quelli che in questi giorni hanno abbassato la saracinesca a causa dei contagi.

Solo nei prossimi giorni si potrà capire quanto e se avrà influito il party di Barack Obama nell'aumento dei contagi a Martha's Vineyard. Lo staff dell'ex Presidente ha assicurato che tutto sia stato svolto secondo i protocolli e, inoltre, tutti i presenti hanno dovuto presentare il risultato di un test negativo svolto nelle ore precedenti prima di accedere al party.