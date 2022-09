Abusi sessuali su alunno 12enne: arrestata insegnante a Benevento

Choc a Benevento. Venerdì i carabinieri della stazione di Arpaia hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una professoressa di una scuola secondaria di primo grado. L’accusa è pesantissima: abusi sessuali ai danni di un alunno di 12 anni.

Le indagini sono iniziate a marzo scorso, scaturite grazie alla denuncia da parte del dirigente dell’istituto e alla querela sporta dai genitori del minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’insegnante approfittava della propria autorità per indurre lo studente a compiere e subire atti sessuali. L’attività degli investigatori ha consentito di raccogliere rapidamente gravi elementi indiziari a carico della docente.

Approfittando della contiguità fisica in classe e dello stato di soggezione del dodicenne, l’insegnante avrebbe instaurato un rapporto di predilezione in classe e un intenso rapporto telematico attraverso messaggi, video e audio su Whatsapp. La docente, inoltre, avrebbe inviato e chiesto fotografie a contenuto sessuale. Ma non è tutto: la 38enne avrebbe indotto il minore a compiere e subire atti sessuali sia in classe, sia virtualmente.