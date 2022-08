"Mai togliere l'accoglienza ai migranti violenti": la folle sentenza Ue

Ancora una volta, l'Europa si staglia contro l'Italia e obbliga il Paese a mantenere, anche economicamente, sul suo territorio migranti che si sono resi responsabili di " reati e atti violenti ". Questo è quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea, con sede in Lussemburgo, a seguito di una controversia aperta da un immigrato senegalese, che è stato espulso dal piano di accoglienza con provvedimento della prefettura di Firenze. Il prefetto ha agito a seguito di una violenta aggressione perpetrata dall'uomo ai danni di un addetto ferroviario, che gli stava impedendo di salire a bordo del mezzo perché sprovvisto di biglietto.

Il quotidiano il Tirreno, che ha riportato per primo la notizia, spiega che in parallelo alla denuncia e al procedimento penale, che tuttora resta aperto a carico del senegalese, lo stesso immigrato impugnò l'atto della prefettura al Tar della Toscana, che gli dette ragione. Ma a quel punto, davanti a una sentenza evidentemente ingiusta, a fare ricorso fu l'Avvocatura dello Stato, che si rivolse al Consiglio di Stato. Quest'ultima, per prendere una decisione, ha dovuto chiedere un parere alla corte di Giustizia dell'Unione europea, che lo scorso 1 agosto si è espressa stabilendo che revocare il piano - che comporta l'erogazione di vitto, alloggio, sussidio per le spese giornaliere e vestiario - a un migrante, pur se sia stato autore di atti violenti e gravi, costituisce in ogni caso una lesione della sua dignità.