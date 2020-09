Elezioni con il sangue. Marito accoltella moglie candidata ad Avezzano

Ha accoltellato la moglie e poi l'ha fatta finita lanciandosi dalla finestra di casa. Una tragedia familiare che si è consumata ad Avezzano, in Abruzzo, nelle prime ore della mattinata di domenica 20 settembre. L'aggressore, poi suicida, è Vittorio Emi, un cardiologo 70enne di fama rinomata in zona. La coniuge, sopravvissuta ma in gravi condizioni, è Maria Paola Lombardo una candidata alle attuali elezioni comunali.

La tragedia

Stando a quanto si apprende dal quotidiano d'informazione online Il Centro , la tragedia si sarebbe consumata questa mattina in un condominio di via Monte Grappa. La donna, Maria Paola Lombardo, 67 anni, gestore di una profumeria e candidata alle elezioni comunali con una lista civica, è ricoverata in ospedale a seguito delle coltellate che le ha inflitto il marito al culmine di un litigio. Sarebbe già stata operata ma le sue condizioni resterebbero gravissime. Lui, Vittorio Emi, 70 anni, medico di base (specializzato in Cardiologia) a breve in pensione, è deceduto in ambulanza a seguito dei traumi riportati nell'impatto con il suolo dopo il lancio dal quarto piano dalla finestra di casa.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di fuggire per le scale del condominio dove l'uomo l'avrebbe inseguita e colpita al corpo con tre coltellate. Allertati da una serie di segnalazioni, sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri diretti dal tenente Bruno Tarantini che ora si occupano delle indagini. In un contesto di massimo riserbo da parte dei carabinieri, emergono alcuni particolari sulla tragedia: la 67enne sarebbe rientrata dopo aver fatto la spesa, visto che sulla scena è stato trovato uno scontrino di questa mattina. A quel punto, per ragioni che gli investigatori cercheranno di appurare, sarebbe scoppiata la lite finita con l'accoltellamento. La donna, pur perdendo molto sangue, è riuscita a fuggire al piano inferiore e a chiedere aiuto a una vicina che ha chiamato subito i soccorsi. Il marito, probabilmente sotto choc per l'accoltellamento, dopo aver chiesto aiuto, è salito sul davanzale della finestra e, dopo essere rimasto per qualche istante appeso ad una sbarra, si è gettato nel vuoto. Alla scena ha assistito un giovane che era nel cortile il quale ha tentato di attutire la rovinosa caduta del medico, rischiando di ferirsi.