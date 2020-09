"Devi darci quel pallone". E il branco accoltella un 21enne

Dapprima gli hanno rubato il pallone e poi lo hanno accoltellato. Sono tutti minorenni i responsabili di un'aggressione finita nel sangue ai danni di un 21enne durante una partita di calcio in un parco pubblico di Bergamo. I carabinieri della Stazione di Bergamo, a conclusione delle indagini, sono riusciti a risalire all'identità degli aggressori denunciandoli per lesione personale aggravata, rapina ed omissione di soccorso.

Il furto e poi le coltellate

I fatti risalgono al pomeriggio del 2 agosto scorso. Il ragazzo, un 21enne di Torre Boldone, nella Bergamasca, stava disputando una partita di calcio con degli amici coetanei all'interno del parco pubblico in via Leonardo Da Vicini. Durante il match, il pallone è rimbalzato fuori dal terreno di gioco finendo nelle mani di quattro ragazzini che si intrattenevo poco distante dal rettangolo verde. Alla richiesta di restituzione della palla, il gruppo si è rifiutato innescando una vera e propria rissa. Dopo aver discusso animatamente col giovane, lo ha gettato in terra derubandolo di alcuni effetti personali ed il portafogli. Sulla scia di una ferocia incontrollata, il branco ha poi assaltato la vittima colpendola ripetutamente al corpo con pugni e calci. Stordito dalle percosse, il 21enne ha provato a rialzarsi ma uno degli aggressori, con la complicità dei compagni, gli ha inferto una ferita all'addome con un'arma da taglio, verosimilmente un coltello. Il ragazzo è stato soccorso con un'ambulanza e, per fortuna, se l'è cavata con una lesione guaribile in 15 giorni. I quattro, invece, si sono dileguati prima dell'arrivo della volante.

Denunciati 4 minorenni

Subito dopo l'accaduto, il 21enne ha sporto denuncia ai carabinieri di Bergamo contro ignoti. I militari dell'Arma, dopo aver visionato i filmati delle telecamere interne al parco e aver raccolto elementi indiziari sul branco, sono riusciti a risalire all'identità degli aggressori. Stando a quanto riferisce Adnkronos, si tratta di 4 minorenni, in età compresa tra i 15 e i 17 anni, originari della Val Seriana. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per rapina, lesione aggravata e omissione di soccorso. Denunciati altri 4 ragazzi minorenni, al solo deferimento di omissione di soccorso, che avrebbero assistito ai tafferugli senza intervenire né prestare soccorso alla vittima.