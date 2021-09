Addio a Carlo Vichi, il Re delle televisioni Mivar

È stato l'ultimo re delle televisioni italiane. Questa mattina è scomparso a 98 anni Carlo Vichi, patron della Mivar, l'ultima fabbrica italiana di apparecchi televisivi.

L'avventura - o meglio, la storia - imprenditoriale di Vichi comincia nel 1945, in un'Italia devastata dal conflitto bellico. Quell'anno, un ragazzo di ventidue anni, nato a Grosseto ma cresciuto a Milano, fonda la Var (Vichi Apparecchi Radio), che si occupa di produzione artigianale di radio a valvole. La svolta arriva a metà degli anni Sessanta: il boom economico ha raggiunto il picco, il televisore diventa un oggetto comune nelle case di milioni di italiani e la Var si inserisce nel mercato. Sotto la nuova insegna Mivar, l'azienda conosce il suo periodo d'oro, con centinaia dipendenti e migliaia di televisioni costruite e vendute. Per due decenni, la fabbrica di Abbiategrasso è la prima in Italia nel settore. Un successo strepitoso, tanto che il patron decide di progettare un nuovo polo produttivo, che chiama "Fabbrica ideale". Fabbrica rimasta deserta, perché Vichi non vuole " che insieme ai lavoratori ci entrino anche i sindacati ". Del resto, pare che l'imprenditore non fosse un sincero democratico: " In fabbrica si dice sissignore, come nell’Esercito, nessuno può venire a comandare in casa mia ".

La concorrenza straniera si fa sentire sempre di più, e i tentativi di rilanciare l'azienda non hanno successo. I dipendenti calano a vista d'occhio, ne rimangono solo sessanta. I costi diventano insostenibili: " Non posso più produrre televisori. Spendo 10 e posso vendere a 8 ", dice Vichi. Lo stop definitivo alla produzione arriva nel 2013, quando tra le macchine sono rimasti solo dodici operai, che si occupano solo di manutenzione e assistenza. Ma Vichi non rinuncia, nonostante i 90 anni, al lavoro: " Smetterò di lavorare solo quando mi trasformerò in spirito ", ama dire.