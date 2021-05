Addio al murale Partigiano Reggiano: distrae gli automobilisti

Il murale che svetta sul frontone di una casa colonica a Villa Sessa dovrà essere cancellato. Il motivo? È troppo visibile dalle carreggiate dell’autostrada A1 e rischia di distrarre gli automobilisti. A chiederne la rimozione è stato lo stesso ente gestore che si è rivolto all’Istituto della Resistenza, in quanto il murale “per forma, dimensione, contenuto e posizione distrae gli automobilisti" .

Il murale e il rischio di incidenti

Sul muro della casa a Villa Sessa, che fu dei Manfredi, cinque uomini appartenenti alla stessa famiglia che morirono durante il fascismo, la facciata è stata dipinta di vernice rossa, con una grande scritta bianca che riporta le parole: "Partigiano Reggiano". E con sotto la citazione di una canzone di Zucchero Fornaciari: "Un canto libero, l’amore libero, un cuore unico, come un partigiano reggiano" . Il cantante è nato a pochi chilometri di distanza dalla casa colonica che fu la ex sede del comitato provinciale dei Gap e che adesso è poco più che un rudere.

Il problema, come riportato da Quotidiano.net, è che il murale si trova ai lati delle corsie di una autostrada, precisamente è rivolto verso la carreggiata Sud della A1 e, secondo il Codice della strada, questo è vietato. La casa è resistita ben 80 anni e lì vicino, nel dicembre del ‘44, 23 persone morirono per opera di una brigata fascista. Nella “Rappresaglia di Villa Sessa”, persero la vita anche quattro fratelli (Guglielmo, Gino, Aldino e Alfeo) e il padre Virginio oltre ai vicini Miselli, il padre Ferdinando e i figli Remo e Ulderico. Proprio per non dimenticare quanto avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea, l’Istoreco, ha predisposto la pittura della facciata che si rivolge verso Nord, tratteggiando i volti dei martiri.

Dovrà essere cancellato

Ma l’opera non sarebbe conforme con il Codice della strada. Lo scorso 22 aprile Autostrade ha quindi scritto una prima lettera a Istoreco, spiegando che quel murale è pericoloso e deve essere cancellato. La missiva è stata poi seguita da un’altra più perentoria che ha avvertito l’Istituto che se il murale non verrà rimosso, dovrà intervenire la polizia stradale che multerà i responsabili. La sanzione prevista dal Codice della strada potrebbe arrivare anche a 19mila euro. Come si legge nella lettera: “Ai sensi dell'articolo 23 del Codice della strada è fatto divieto di collocare lungo la sede autostradale insegne, cartelli, manifesti ed impianti di pubblicità che possano ingenerare confusione, arrecare disturbo e soprattutto distrarre l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza”.