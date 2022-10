Addio al piccolo Ettore, "l'amico di Spiderman"

Non ce l'ha fatta il piccolo Ettore Pandolfi, il bimbo di quattro anni affetto da una grave malattia. Ieri sera, mercoledì 26 ottobre, si è addormentato tra le braccia del papà Andrea con accanto anche la mamma, Stefania Belleri, e il fratellino. Lo scorso giugno, il nonno era riuscito a fargli incontrare il suo supereroe preferito, Spiderman, mentre si trovava ricoverato nel reparto di Oncoematologia pediatrica dei Civili di Brescia.

L'incontro con Spiderman

Ettore Pandolfi abitava a Lodetto di Rovato, in provincia di Brescia. La grave malattia da cui era affetto lo aveva costretto, sin da piccino, a fare la spola tra casa e l'ospedale. Nonostante il drammatico calvario non si era mai arreso, neanche nei momenti più difficili. Aveva un sogno nel cassetto: incontrare Spiderman. Ci è riuscito. In estate, nonno Manuel, grazie anche alla mediazione di Abe Brescia, un'associazione che sostiene la ricerca sui tumori in età infantile, gli aveva fatto incontrare il suo supereroe preferito. Un momento di gioia pura per Ettore che è corso tra le braccia dell'uomo-ragno per un saluto affettuosissimo.

L'addio a Ettore