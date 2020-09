Adesso lo dice pure l'Iss: "Ecco perché l'epidemia è diversa"

Siamo di nuovo in piena epidemia? A quanto pare, no. Lo assicura l'Istituto Superiore di Sanità che, con una nota reperibile tra le FAQ sul portale ISS , fornisce una chiara e inequivocabile interpretazione dei dati attuali relativi ai contagi Covid nelle ultime settimane. '' Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa '', si legge nella precisazione.

L'indice Rt

Nonostante l'aumento dell'incidenza, spiegano gli esperti, la trasmissibilità dei casi non è infatti cresciuta molto. "Q uesto dato suggerisce che il grande lavoro svolto dai servizi territoriali ha per il momento contenuto la diffusione del virus sul nostro territorio ". A febbraio, sottolinea l'Iss, i casi erano diagnosticati quasi esclusivamente nei sintomatici e l'Rt stimato era oltre 2. " L'indice Rt ci dice che, nonostante sia osservato un aumento continuo dei casi totali da metà luglio, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero (categorie non mutuamente esclusive), vi è stata stabilizzazione e solo recentemente un lieve aumento della trasmissibilità. Questo ci permette di affermare assieme ad altri dati che, sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020 - scrive ancora l'ISS - la fase epidemiologica è completamente diversa con casi diagnosticati quasi esclusivamente in sintomatici ed un Rt stimato ad oltre 2 ”. Nel calcolo dell'indice di trasmissibilità Rt del virus, che viene diffuso dall'Iss settimanalmente, non vengono conteggiati i pazienti asintomatici perchè il loro numero " non dipende dalla trasmissibilità del virus ma dal numero di analisi effettuate.Il metodo statistico di calcolo di Rt è robusto se viene calcolato su un numero di infezioni individuate secondo criteri sufficientemente stabili nel tempo ".

La nuova fase epidemica

Il rischio di una ''fase 2'' sembra ormai scongiurato. " Il fatto che non vi sia sovraccarico dei servizi assistenziali è una conferma della nuova fase - chiariscono ancora gli esperti -. Allo stesso tempo però l'aumento dei casi diagnosticati conferma che ci sia una elevata circolazione del virus (sia autoctono che re-introdotto da altri Paesi) e dà conto dell'aumento del lavoro richiesto agli stessi servizi territoriali le cui capacità di risposta rischiano di essere messe a dura prova ".

I casi asintomatici