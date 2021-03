Adottato da due papà all'estero. Cassazione: ok a trascrizione in Italia

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura dello Stato di New York nel caso di un bambino adottato da una coppia italo-americana. La giustizia americana negava il diritto al minore di essere riconosciuto in Italia così da divenire un cittadino italiano.

La decisione della Cassazione

L'intera vicenda è stata ricostruita in una nota comunicata dall'avvocato Alexander Schuster, il quale ha difeso la famiglia in tutti i gradi di giudizio. Come ha sottolineato l'agenzia Lapresse, l'omogenitorialità non è contraria all'ordine pubblico. La Corte ha affermato che è patrimonio dell'ordine pubblico italiano il " principio di non discriminazione ", rivolto sia a non determinare " ingiustificate disparità di trattamento " nello status filiale dei minori " con riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico—fisico nonché relazionale " sia a non " limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente ".

La decisione è stata registrata nella sentenza n. 33/2021 della Corte costituzionale, secondo cui l'adozione in casi particolari è soluzione non adeguata per tutelare il minore. Il massimo consesso della giustizia italiana riporta, a chiare lettere, l'ininfluenza dell'orientamento sessuale nelle controversie riguardanti minori, ciò che si confida eviterà ulteriori dubbi nei giudici quando si tratta di tutelare i minori e le loro famiglie arcobaleno.

Le parole dell'avvocato Schuster

Ricordiamo che le Sezioni unite riconoscono espressamente che le coppie omosessuali godono di una legittima aspirazione alla genitorialità, aspirazione tutelata dall'art. 2 della Costituzionale e dall'art. 8 della CEDU. Per l'avvocato Schuster, che ha difeso la famiglia in tutti i gradi di giudizio, " si tratta di una sentenza storica ", perché fa finalmente " piazza pulita di pregiudizi e dubbi che ancora albergano in taluni giudici. Con questa sentenza i diritti del minore e delle coppie omoaffettive ricevono pieno riconoscimento, senza che - lo scrivono a chiare lettere le Sezioni unite - si possa più operare alcuna discriminazione ".

" Spiace che anche questa volta l'Avvocatura dello Stato in nome del Sindaco di Samarate abbia favorito anni di cause e che, nonostante si sia fatta portavoce di tesi che ledono i diritti del minore e che, lo dice la Cassazione, condurrebbero ad esiti discriminatori, non sia chiamata a pagare le spese legali ", ha aggiunto l'avvocato Schuster.