Affitta un Boeing e porta in salvo 150 ucraini: il bel gesto di Lapo Elkann

Da un po' di tempo, Lapo Elkann ha deciso di non vivere più in Italia ma di trasferirsi in Portogallo, terra natia di sua moglie Joana Lemos. Qui, il rampollo della famiglia Agnelli ha cambiato vita e si dedica prevalentemente alla filantropia, anche grazie alla creazione della Fondazione Laps. Attraverso la sua fondazione, come ha fatto sapere lui stesso con un post pubblicato sui social, è riuscito a portare in salvo un gruppo di persone ucraine che sono state trasportate in Portogallo interamente a spese della sua sua associazione.

Si tratta, in realtà, di un lavoro molto più complesso e di un'impresa per la quale Lapo Elkann ha ricevuto il fondamentale aiuto dei suoi invitati di nozze, ai quali ha chiesto di non fare regali ma di devolvere somme in beneficenza proprio alla sua fondazione. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso ottobre, quando ancora non c'erano all'orizzonte segnali significativi dello scoppio di una guerra alle porte dell'Europa ma viste le circostanze, Lapo Elkann ha deciso di investire quei soldi per aiutare i profughi ucraini a lasciare il loro Paese, in questi mesi dilaniato e sventrato dalla guerra condotta da Vladimir Putin.

Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing pic.twitter.com/6rLn5OHmxy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

" Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLaps. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra. Auguro a loro di ritrovare la serenità. Un grande grazie al sindaco di Cascais per il supporto ", ha scritto Lapo Elkann sul suo profilo. Cascais è una città affacciata sul mare nel distretto di Lisbona, particolarmente amata dalle élite portoghesi per trascorrere le vacanze estive.

Lapo Elkann non ha fornito ulteriori dettagli dell'operazione, che probabilmente non si esaurisce con il trasporto in Portogallo dei profughi ma mira a supportarne la permanenza in loco anche grazie al supporto dell'amministrazione locale, alla quale è andato il ringraziamento del rampollo di casa Agnelli.