Ai Weiwei choc: "Coronavirus come pasta sarà diffuso da italiani"

Dopo la pizza al coronavirus dei francesi, la mappa della Cnn degli americani che ritrae l'Italia come focolaio mondiale del Covid-19, ecco la battuta inopportuna di Ai Weiwei, che su Instagram si è divertito a scrivere: "Coronavirus is like pasta, the chinese invented it but the italians will spread it all over the world" . Che tradotto significa: "Il coronavirus è come la pasta: i cinesi l'hanno inventata, ma gli italiani la diffonderanno in tutto il mondo" . "Grazie", ma anche in questo caso non ce ne era proprio il bisogno di fare "satira", specialmente da un personaggio noto e importante nel mondo, non solo in Cina (da dove il coronavirus si è diffuso) e dal quale ci si aspetterebbe ben altro che spiccia ironia.

Designer, architetto e regista, Ai Weiwei firma la regia della Turandot di Puccini la cui messa in scena all'Opera di Roma è stata sospesa proprio a causa dell'epidemia-pandemia da coronavirus. Sulla sua pagina social, l'archistar ha postato anche un'animazione con immagini di virus e la musica della morte di Liù nella Turandot.

Una battuta infelice che non è passata inosservata: difficile, se non impossibile, sarebbe stato il contrario. Decine, anzi centinaia, i messaggi di italiani e non che rimproverano l'artista per il suo brutto scivolone. Sotto il post, infatti, la protesta monta: "Non è affatto divertente" , "Con tutto il rispetto, non vedo come si possa scherzare su un argomento come questo. Le persone sono malate, le persone stanno morendo…" . E c'è anche qualcuno che tira fuori l'orgoglio culinario italico: "La pasta non sono i noodles…" , "Un attimo, giusto per essere chiari: i cinesi non hanno inventato la pasta" . E anche qualcun altro che passa direttamente agli insulti senza farsi troppe remore "Che imbecille" , "Ma vaffanc…" , giusto per citarne qualcuno che si è scagliato contro Ai Weiwei.