Albanese apre il fuoco contro i carabinieri: è caccia all'uomo

Ha aperto il fuoco contro i carabinieri sparando all'impazzata. Così uno straniero, di nazionalità albanese, ha scatenato il panico nel centro di Colonnella, tranquilla cittadina in provincia di Teramo, nelle prime ore della mattinata di giovedì 30 gennaio.

Una sparatoria da Far West che ha rischiato di degenerare in tragedia attentando pericolosamente alla vita dei militari dell'Arma. Sono bastati pochi minuti all'albanese per dare sfogo ad una furia omicida, fuori controllo e senza precedenti degni di nota. Il bandito ha estratto la pistola dalle tasche scaricando un colpo dietro l'altro contro i carabinieri. Poi, si è dato alla fuga su una Mercedes rubata sotto minaccia della pistola ad un'automobilista di passaggio. Ora, è caccia all'uomo in tutta la provincia.

Lo scontro a fuoco si è consumato attorno alle ore 8.40, davanti alla sala slot Admiral, nella zona del cinema Multiplex, all'interno del parco commerciale Arcobaleno di Colonnella. Le proprietarie dell'esercizio, due ragazze, hanno notato una coppia di loschi individui - un uomo e una donna - aggirarsi all'esterno del locale. Insospettite dall'andirivieni, presumibilmente il preludio di una rapina, le giovani hanno deciso di allertare il 112. Mai avrebbero immaginato quello che si sarebbe scatenato qualche attimo più tardi.

Quando i carabinieri sono giunti sul luogo della segnalazione è esploso il putiferio. Stando a quanto riferisce il quotidiano locale Il Centro , la coppia di banditi non ha esitato ad ingaggiare un scontro armato con i militari. L'albanese ha immediatamente estratto la pistola dai pantaloni esplodendo colpi all'impazzata. I militari hanno risposto al fuoco nel tentativo di bloccare il malvivente ma invano. Nonostante fosse accerchiato, lo straniero, in preda ad una furia cieca, ha continuato a sparare mentre tentava di dileguarsi a bordo della propria auto. Inseguito fino alle campagne di Contrada Civita, il bandito ha sottratto il motorino ad un contadino salvo poi disfarsene qualche chilometro dopo e fuggire a bordo di una Mercedes Classe A rubata ad uno sventurato automobilista. Sono stati attimi di terrore puro.

I carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica sono riusciti a bloccare ed ammanettare la donna, anch'ella in fuga con un'auto rubata. Lo straniero è un albanese residente a San Benedetto del Tronto. Il bandito è ricercato in tutta la provincia con l'ausilio di un elicottero.